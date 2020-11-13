ABD Genelkurmay Başkanı'ndan Beyaz Saray'a mesaj: Biz bir bireye bağlılık yemini etmedik; anayasa için yemin ettik

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ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ulusal Ordu Müzesi açılışında yaptığı konuşmada ordunun anayasaya bağlılığını vurguladı. Savunma Bakanı Mark Esper'in görevden alınmasından sonra isim vermeden Beyaz Saray'a tepki gösteren Milley, "Bir bireye bağlılık yemini etmedik, biz anayasa için yemin ettik" dedi.

Donald Trump'ın ABD Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine Twitter üzerinden son vermesinin ardından Pentagon'da gerilim hâkimken Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Washington'da Ulusal Ordu Müzesi açılışında yaptığı konuşmada ordunun anayasaya bağlılığını vurguladı.

"Ordular arasında eşsiziz" diyen Milley, "Biz bir krala, kraliçeye, tirana veya diktatöre bağlılık yemini etmedik. Bir bireye bağlılık yemini etmedik. Biz anayasaya bağlılık yemini ettik" ifadesini kullandı. Milley, ordunun her bireyinin anayasayı kişisel bedeli ne olursa olsun koruyup savunacağını vurguladı.

Trump, Mark Esper'i, ABD'nin 3 Kasım'da gerçekleşen seçiminin resmi olmayan sonuçları 46. Başkan'ının Joe Biden olduğunun açıklanmasından birkaç gün sonra görevden aldı. Trump, Esper'in kendisini ordu ile ilgili meselelerde yeteri kadar savunmadığını düşünüyor.