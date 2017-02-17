ABD Genelkurmay Başkanı, Hulusi Akar ile görüştü

CIA Başkanı Mike Pompeo’nun geçen cuma Ankara'ya yaptığı ziyaretin ardından bugün ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford, Türk mevkidaşı Orgeneral Hulusi Akar ile görüştü.

Akar ile Dunford'un görüşmesinde PKK ve IŞİD ile mücadelede görüş birliği teyit edildi.

Işık: Önemli bir görüşme olacak

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD’nin Rakka operasyonunun birlikte yapılıp yapılmayacağına bu ziyaretten sonra karar vermesinin beklendiğini söylemişti. Işık, "Bu görüşme önemli bir görüşme olacak, askeri açıdan Rakka operasyonunun birlikte yapılıp yapılamayacağı noktasında önemli değerlendirmeler içerecek" ifadesini kullanmıştı.

Türkiye, El Bab operasyonunun ardından önceliklerini Menbiç ve Rakka olarak belirlerken CIA Başkanı Pompeo’nun ardından ABD’den kritik bir ziyaretçiyi daha ağırladı. Brüksel’de NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’un bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüşmek ve bazı temaslarda bulunmak üzere Türkiye’de olacağını söylemişti.

Hürriyet'ten Güven Özalp'in haberine göre, ziyaret özellikle ABD’nin Rakka operasyonunun netleşmesi açısından büyük önem taşıyor. Operasyonun Türkiye ile birlikte yapılıp yapılmayacağının bu ziyaret sonrası ABD yönetimi tarafından yapılacak değerlendirmeler ışığında açıklığa kavuşması bekleniyor.