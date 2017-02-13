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Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: Uluslararası koalisyonla mutabakat sağlanırsa, Rakka'da adım atılabilir

"Şöyle bir operasyon olacak dememiz mümkün değildir"

Harita: BBC

13 Şubat 2017 18:17

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "El Bab bir defa bizim nihai hedefimiz değildir. DEAŞ’ın asıl merkezi El Bab değil, Rakka" açıklamasına ilişkin olarak, "Türkiye, uluslararası koalisyonla mutabakat sağlanırsa,  yeni adımlar atılırsa, hem Mümbiç hem Rakka'nın temizlenmesi konusunda adım atabilir" dedi. "Bunu önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler belirleyecektir" diyen Kurtulmuş, "O yüzden şöyle bir operasyon olacak dememiz mümkün değildir" ifadesini kullandı.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Kurtulmuş'un açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Dün sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması üzerine El Bab konusunda yeni bilgiler verildi. Bir de Mümbiç ve Rakka'nın sonraki hedefler olduğuna yönelik bilgiler geçti...

Değerli arkadaşlar, Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü operasyonlar laf olsun diye yapılan operasyonlar değildir. Öncelikle bu operasyonlara Türkiye'nin ulusal güvenlik ihtiyacı olarak bakmak gerekir. Türkiye'ye karşı uzun aylar boyunca devam eden güvenlik tehditlerini hep beraber yaşadık. Oradan füze, roket atanlar, Türkiye'ye karşı saldırılarını sürdürenler oldu. DEAŞ, PKK, YPG Türkiye'ye tehdit olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. O yüzden Cerablus'ta başlayan operasyon El Bab'a kadar uzandı. İnşallah ÖSÜ ve Türk ordusunun zaferiyle bu operasyonlarının sonuçlanacağını ümit ediyoruz. ABD ile Türkiye'nin bir anlaşması vardı. YPG ve PYD Fırat'ın doğusuna çekilecekti. Sahadaki bu mücadele yeni güvenlik şartlarıyla sürdürülüyor. Bu denetimler çeşitli kurumlar tarafından takip ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın, benim de ifade ettiğim gibi Türkiye, uluslararası koalisyonla mutabakat sağlanırsa,  yeni adımlar atılırsa, hem Mümbiç hem Rakka'nın temizlenmesi konusunda adım atabilir. Türkiye, DAEŞ'in Rakka'dan temizlenmesi için uluslararası camia ile varılacak bir anlaşma çerçevesinde adım atabilir. Bunu önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler belirleyecektir. O yüzden şöyle bir operasyon olacak dememiz mümkün değildir.

Kurtulmuş: Her 'Hayır' diyen terörist değildir; Cumhurbaşkan'ımız ve Başbakan'ımız asla bunu söylememiştir!
 

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