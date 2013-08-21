ABD Genelkurmay Başkanı: Suriye'ye askeri müdahale, sorunları çözmez

ABD Genelkurmay Başkanı General Martin Dempsey, Temsilciler Meclisi Dışilişkiler Komitesi üyesi Eliot Engel'e gönderdiği mektupta, ABD Ordusu'nun Suriye'ye müdahalesinin birçok açıdan faydalı olmayacağını belirtti.

radikal.com.tr'de yayımlanan habere göre, ABD Genelkurmay Başkanı General Martin Dempsey, Esad rejiminin hava gücünü yok edebileceklerini, ancak bu durumda savaşa girmelerinin kaçınılmaz olacağını belirtti. Dempsey ayrıca, askeri müdahalenin Suriye’deki iç karışıklığı ortadan kaldırmayacağının altını çizdi.

ABD Genelkurmay Başkanı General Martin Dempsey, Suriye’ye askeri müdahalede bulunmaya karşı olan Obama yönetimini savunan bir mektup yazdı. Dempey, ‘Esad rejimine karşı mücadele eden muhaliflerin kontrolü ele geçirmeleri halinde, ABD’nin çıkarlarını destekleyemeceklerini’ öne sürdü.

Dempsey, Suriye’ye askeri müdahale seçeneğini destekleyen Temsilciler Meclisi Demokrat Parti üyesi Eliot Engel’e gönderdiği mektupta, kruvazör füzesi saldırıları ve ABD askerlerinin bölgeye gönderilmesi opsiyonlarını net bir gözardı ederken, ‘Suriye’deki dengeleri değiştirmek adına Esad rejimine bağlı hava gücünün yok edilebileceğini’ ifade etti.

Ancak Dempsey, bu seçeneğin tercih edilmesi halinde ABD’nin Arap dünyasında savaşa girmesinin kaçınılmaz olacağını ve Suriye’deki etnik çatışmaların çözülmesine katkıda bulunmayacağını belirtti.

Dempsey mektubunda, “Suriye bugün iki taraf arasında seçim yapmıyor. Tersine, birçok taraf arasında seçim yapıyor... ABD’nin seçmesi gereken taraf ise dengeler değişeceği zaman çıkarlarımızı desteklemeye hazır olmalı. Ancak durum şu anda bunu göstermiyor” ifadesini kullandı.



Obama savaş istemiyor

Dempsey, Suriye’deki savaşın ‘trajik ve karmaşık’ olduğunu belirtti ve “Savaşın çok derin kökleri var. Birçok mezhebin katıldığı uzun süreli savaş ve güç elde etmek için verilen şiddetli çatışmalar, Esad rejimi sona erinceye kadar sürecek... Bu bağlamda kısıtlı bir askeri müdahalenin etkinliği üzerinde değerlendirme yapmalıyız” dedi.

Suriye’de en son yaşanan şiddet olaylarında, Esad rejiminin Şam’da kimyasal silahlarla isyancı bölgesine saldırı düzenlediği iddia edildi. Muhalifler, saldırıda binden fazla insanın ölmüş olabileceğini öne sürdü.

ABD Başkanı Barack Obama, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 100 binden fazla kişinin öldüğü belirtilen savaşta, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’a sürekli görevini bırakma çağrısında bulundu. Obama buna rağmen askeri seçeneği sürekli reddetti.

Engel, 5 Ağustos’ta Dempsey’e gönderiği mektupta, Suriye rejimine ait hava üslerine karşı kruvazör füzeleri ve diğer silahların kullanılmasını önermişti. Engel, böylece Esad rejiminin hava gücünün zayıflayacağını ve İran ile Rusya’dan gelen silah akışının azalacağını savunmuştu.

'ılımlı tavır sergilenmeli'





Dempsey, bu tür bir hamlenin Suriye’de dengeleri değiştirmeyeceğini ve iç savaşın kökleşen sorunlarını çözmeyeceğini belirtti.

ABD Genelkurmay Başkanı, “Suriye’nin hava gücünü yok edebiliriz... Böylece Esad güçlerinin hava operasyonları azaltılabilir ancak ABD savaşın içine sürüklenir... ABD’nin askeri müdahelesi askeri dengeleri değiştirecektir ancak Suriye’deki çatışmayı körükleyen etnik, dini ve mezhepsel sorunları ortadan kaldırmayacak” dedi.

Dempsey, eğer talep edilirse ABD’nin daha fazla insani yardım yapabileceğini belirterek, ılımlı bir yaklaşım tercih edilmesi gerektiğini savundu.

Engel ise aldığı cevap karşılığında hayal kırıklığına uğrayarak, “Ilımlı yaklaşım tercih ettiğimiz sürece rejimin Scud füzeleri, tankları ve uçaklarına karşı muhalefet çok az şansa sahip” dedi.