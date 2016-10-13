ABD gemisi Yemen'de radar tesislerini vurdu

ABD ordusu, Kızıldeniz'de seyreden bir Amerikan savaş gemisinin son birkaç günde ikinci kez vurulmasından sonra, Yemen'de Husilerin elindeki bölgede bulunan üç radar tesisine saldırı düzenlendiğini duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan yapılan açıklamada, ilk değerlendirmelere göre savaş gemisine yönelen füze saldırılarında rol oynayan üç radar tesisinin yok edildiği vurgulandı.

Açıklamada, radar tesislerinin İran'ın desteklediği Husi isyancıların kontrolündeki bölgede olduğu kaydedildi.

Pentagon, saldırıların Başkan Baracak Obama'nın onayıyla düzenlendiğini de bildirdi.

Pentagon Sözcüsü Peter Cook "Bu kısıtlı, nefsi müdaaa saldırıları personelimizi, gemilerimizi ve bu önemli deniz yolunda seyretme özgürlüğümüzü korumak için düzenlendi. ABD gemilerimizi ve ticari trafiği tehdit eden her türlü tehdide uygun yanıtı verecektir" dedi.

ABD'li yetkililere göre saldırı, USS Nitze destroyerinden atılan Tomahawk füzeleriyle gerçekleştirildi.

Saldırı, USS Mason gemisine en az bir füze atılmasından saatler sonra gerçekleştirildi.

Pentagon geminin savunma durumuna geçtiğini ve hasar almadığını vurguladı.

Geçen Pazar günü de USS Mason gemisine, Husilerin denetimindeki bölgeden iki füze atılmıştı.

Pentagon, her iki füzenin de gemiye ulaşamadan suya düştüğünü söylemişti.

Husi Sözcüsü ise Saba Haber Ajansına yaptığı açıklamada, herhangi bir gemiyi hedef almadıklarını vurgulamıştı.

ABD'nin desteklediği, Suudi Arabistan liderliğindeki bir koalisyon Husi hareketine karşı hava saldırıları düzenliyor.

Ancak, başkent Sana'a'daki bir cenaze töreninin vurulduğu ve en az 140 kişinin öldüğü hava saldırısından sonra, ABD'nin koalisyona verdiği destek tartışma konusu oldu.

Washington saldırının ardından koalisyona verilen desteğin "ABD'nin ilkeleri, değerleri ve çıkarlarıyla daha yakınlaştırılması için" gözden geçirileceğini belirtmişti.

Suudi Arabistan hükümeti saldırının sorumluluğunu üstlenmedi, ancak bir soruşturma başlattı.

Riyad yönetimi ayrıca, saldırıda yaralananların ülke dışında tedavisi için yardımcı olunacağını vurguladı.

BM'ye göre, koalisyonun Yemen'deki iç savaşa dahil olduğu Mart 2015'ten bu yana en az 4.125 sivil öldü, 7.207 sivil de yaralandı.