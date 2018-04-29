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BBC Türkçe

ABD gemisi tankerle çarpıştı: 10 kayıp 5 yaralı

ABD Donanması, USS John McCain savaş gemisinin Singapur açıklarında bir petrol tankeriyle çarpışmasının ardından 10 askerlerinin kaybolduğunu, 5 askerlerinin de yaralandığını açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Donanması, USS John McCain savaş gemisinin Singapur açıklarında bir petrol tankeriyle çarpışmasının ardından 10 askerlerinin kaybolduğunu, 5 askerlerinin de yaralandığını açıkladı.

Yerel saatle Pazartesi 06.24'te (TSİ Pazar 23.24) meydana gelen olayın ardından arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Adını ABD'li senatör John McCain'in dedeleri olan amiraller John S. McCain Sr. ve John S. McCain'den alan destroyer tipi gemi, Singapur'a gitmek üzere Malakka Boğazı'ndan geçerken Liberya bandıralı bir petrol tankerine çarpmıştı.

İlk haberlere göre ABD destroyeri sol tarafından hasar gördü.

Bu, ABD savaş gemilerinin son 2 ayda karıştığı ikinci vaka oldu.

Haziran ayında da USS Fitzgerald gemisi Japonya açıklarında bir konteyner gemisiyle çarpışmış, 7 ABD askeri yaşamını yitirmişti.

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