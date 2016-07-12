"ABD, Gamaa İslamiya liderini Türkiye'den Suriye'ye geçer geçmez öldürdü"

Washington Post gazetesi, Rifai Ahmed Taha’nın ülkesi Mısır’da Müslüman Kardeşler’in desteklediği Cumhurbaşkanı Mursi’nin 2013 yılında devrilmesi sonrasında Türkiye’ye sığındığını iddia etti. Buna göre Taha, El Nusra ile diğer cihatçı grupları uzlaştırmak için Suriye’ye geçtiğinde hedef alındı. Taha’nın içinde bulunduğu araç Suriye’nin Türkiye sınırına yakın İdlib kentinde bir benzin istasyonunda durduğu sırada bombalandı. O ve yanında bulunan dört el Kaide üyesi olduğundan şüphelenilen şahıs öldü.

“İkili oyun mu? IŞİD’le savaşan Türkiye, diğer radikallere kucak açıyor” başlıklı yazıda ABD’nin özel eğitimli küresel teröristler olarak aradığı Mısırlı Gamaa İslamiya örgütünün lideri Rifai Ahmed Taha ve dava arkadaşı Muhammed Shawqi el İslambouli’nin yıllarca İstanbul’da yaşayıp konferanslara ve medya etkinliklerine katıldığını, Türk yetkililerinse bu duruma göz yumduğunu yazdı. Washington Post’a göre Taha ABD saldırısında öldürülmeden önce Kaide’nin Ortadoğu ve diğer bölgelerinde aktif ve saygı duyulan bir figürdü.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, El Kaide’nin Suriye’de faal önemli yetkililerinden Mısır vatandaşı Rifai Ahmed Taha’nın geçtiğimiz nisan ayında Türkiye’den Suriye’ye geçtikten sonra bir ABD insansız hava aracı (İHA) ile vurularak öldürüldüğü operasyonuna dair perde arkasını anlatan bir yazı yayımlandı. İHA’ların Taha’nın Suriye’de öldürüldüğü İdlib’e 11 bin kilometre mesafedeki ABD’nin Nevada eyaletinden komuta edildiği biliniyor. 61 yaşındaki Mısırlı Rifai Ahmed Taha, ABD’nin küresel teröristler listesindeydi. Hürriyet'in aktardığı habere göre, Mısır’da Müslüman Kardeşler (İhvan) hareketinin desteklediği Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin General Abdülfettah el Sisi tarafından 2013 yılında devrilmesinin ardından binlerce İhvan’a yakın isim gibi Türkiye’ye sığınmıştı. Amerikalılara göre Taha, Türkiye’deki sığınağından çıktığında imha edilmeliydi.

Çözüm için gitmişti

Rifai Ahmed Taha, bu yılın nisan ayının 5’inde El Kaide’nin Suriye’deki kolu El Nusra Cephesi ve diğer cihatçı gruplar arasındaki anlaşmazlığı çözmek için Suriye’ye geçtiğinde bir Amerikan İHA’sı tarafından hedef alındı. Taha’nın içinde bulunduğu araç Suriye’nin Türkiye sınırına yakın İdlib kentinde bir benzin istasyonunda durduğu sırada bombalandı. O ve yanında bulunan dört el Kaide üyesi olduğundan şüphelenilen şahıs öldü. WP’ye konuşan eski bir Amerikan Hazine Bakanlığı anti-terör yetkilisi olan Jonathan Schanzer, Rifai Ahmed Taha ile ilgili olarak, “Bu insanlar (El Kaide lideri Ayman) el Zevahiri’nin çekirdek kadrosundaydılar” dedi.

Yeni hedef İslambuli

Washington şimdi ise 2015 yılında Taha ile aynı karede yer alan Mısırlı Muhammed Şavki el İslambuli’nin peşinde. İslambuli de Mısırlı Cemaati İslami adlı cihatçı örgütün liderinden. Facebook sayfasında statüsünü “koruma altında siyasi sığınmacı” olarak düzenleyen İslambuli’nin 1980 ile 1990’larda Usame bin Ladin’in yakın adamı olduğu belirtiliyor. W.P.’a göre, Taha’nın İstanbul’daki cenaze törenine katılanlar arasında İslambuli de yer almıştı. ABD’nin ona yönelttiği suçlamalar ise çok ciddi. İslambuli 2005 yılında ABD Hazine Bakanlığı yetkilileri tarafından küresel terör listesine alınmış. Geçen yıl Birleşmiş Milletler’in (BM) özel incelemesi sonrası BM’nin terör listesinden adı çıkarılmış. Ama ABD onu listede tutmaya devam etmiş.

Ahmed Rifai Taha kimdir?

Türkiye’den Suriye’ye geçtiği anda Amerikan İHA’sının aracını vurup öldürdüğü Ahmed Rifai Taha, ABD’ye göre son derece faal ve sığındığı Türkiye’den çıktığı anda hedef alınması gereken üst düzey bir El Kaide üyesiydi. Taha’nın hayatından satırbaşları şöyle:

- Rifai Taha, Mısır’da faal Cemaati İslami Hareketi’nin 1997’de üst düzey liderlerinden biriydi. Bu örgüt o yıl Mısır’ın Luksor kentinde 58 yabancı turist ve 4 Mısırlı rehberi öldürdü.

- Taha sonraki yıllarda Mısırlı liderlere suikast girişimlerine katıldığını çeşitli platformlarda dile getirmiş. ABD Dışişleri Bakanlığı 2001’de Cemaati İslami’nin terörizmden vazgeçme kararı almasına rağmen Taha’nın hizbinin bu yöntemi savunmaya devam ettiği sonucuna varmış.

- Rifai Taha Musa olarak da bilinen Taha 2001 sonlarında Suriye’de gözaltına alındıktan sonra Mısır’a iade edilmiş. Orada Arap Baharı’na kadar hapiste kalmış. Mısır’da 2011 seçimlerinde Müslüman Kardeşler’in iktidara gelmesinden sonra cezaevinden çıkmış. İki yıl sonra Mursi’nin devrilmesinin ardından Türkiye’ye sığınmış.

Horasan iddiası

2014’ten bu yana ABD’li yetkililer İslambuli ve Taha’yı El Kaide’nin bir birimi olan ve sadece Batı’da terör saldırıları planlayan Suriye’de konuşlu Horasan grubu ile bağlantılı görüyor. Bununla beraber WP, iki şahsın da İstanbul’da saklanmaya gerek görmeden yaşadığına, konferanslara ve hatta internetten yayın yapan Mursi yanlısı televizyonlara çıktığını dikkat çekti. Gazeteye göre Taha, Kasım 2014’te İstanbul’da bu programlardan birinde Mısır’daki muhalefete silahlı mücadele çağrısı yaparak, “Bu rejimle çıplak göğüslerimizle yüzleşmeyeceğiz. Silaha sarılırlarsa biz de silaha sarılacağız” demiş.