ABD, Filistin Başkonsolosluğu'nu tekrar açıyor

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ABD, Kudüs'teki Filistin diplomatik misyonunu tekrar açarak Filistinlilerle tekrar direkt diplomatik teması kuracağını açıkladı.

Göreve gelmesinden bu yana gerçekleştirdiği ilk Orta Doğu ziyaretinde Batı Şeria'da Filistin lideri Mahmud Abbas'la görüşen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, "Başkan'a da dediğim gibi; ben ABD'nin Filistin yönetimi ve halkıyla tekrar ilişki inşa etmeye bağlılığını vurgulamak için buradayım" dedi.

Blinken, Başkan Joe Biden'ın Filistinlilere yardım için Kongre'den 75 milyon dolar isteyeceğini açıkladı. Blinken, Abbas ile yaptığı görüşmeden sonra plan doğrultusunda ABD'nin yeni bir elçi ve 1.5 milyon doz Koronavirüs aşısı göndereceğini de açıkladı.

ABD'li bakan, geçmişte İsrail misyonundan bağımsız görev yapan başkonsolosluğun ne zaman açılacağı konusunda bir bilgi vermedi. Blinken, "Başlangıç aşamasındayız. Sürecin ne kadar süreceği ile ilgili bir bilgi veremem. Ancak size şunu söyleyebilirim; sadece yönetimle değil; Filistin halkı, sivil toplum kuruluşları, iş dünyası ve fazlasıyla daha efektif temas kurabileceğimiz bir platform olmasının önemli olduğuna inanıyorum" dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in başkentini Kudüs olarak tanımasının ardından Filistin Başkonsolosluğu'nun yetkileri neredeyse yok seviyesine indirilmiş; İsrail Büyükelçiliği içinde 'Filistin'le ilişkiler ünitesi' olarak faaliyet göstermeye başlamıştı.