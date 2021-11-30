ABD, FARC'ı terör örgütleri listesinden çıkardı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, FARC'ın "yabancı terör örgütleri" listesinden çıkarıldığını duyurdu.

FARC üyelerinden oluşan muhalif gruplar "La Segunda Marquetalia" ve "FARC-EP'nin" ise "yabancı terör örgütleri" listesine eklendiğini belirten Blinken, "FARC'ı listeden çıkarma kararı, FARC'ın eski liderlerinin uyuşturucu kaçakçılığı da dahil ABD'ye yönelik tehditlerine karşı duruşumuzda bir değişiklik değildir" ifadelerini kullandı.

"Karar, ABD'nin 2016'daki anlaşmayı daha iyi desteklemesine imkan tanıyacak"

Blinken, FARC'ın 2016'da Kolombiya hükümetiyle imzaladığı barış anlaşmasına işaret ederek, "Aldığımız bu karar, ABD'nin 2016'daki anlaşmayı daha iyi desteklemesine imkan tanıyacak." değerlendirmesinde bulundu.

Dönemin Kolombiya Devlet Başkanı Juan Maunel Santos hükümeti ile FARC arasında 2016'da yapılan anlaşma 52 yıllık çatışmaya son vermiş ve Santos bu adımıyla Nobel Barış Ödülüne layık görülmüştü. (AA)