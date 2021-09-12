ABD Evanjelist Lutheran Kilisesi, ilk trans piskoposu atadı

ABD'deki Evanjelist Lutheran Kilisesi, ilk kez trans bir piskoposu göreve atadı. Rev Megan Rohrer, Evanjelist Lutheran Kilisesi’ne bağlı 65 kilise meclisinden birini yönetecek.

Rohrer, mayıs ayında altı yol boyunca görev yapmak üzere Sierra Pasifik Kilise Meclisi Piskoposu olarak seçilmişti.

Rohrer yaptığı açıklamda “Kuzey California ve Nevada’nın çeşitlilik dolu Lutheran toplumumun verdiği tarihi oylarla bu göreve başlıyorum. Benim görevlendirmem, Tanrı’nın bizi ileri götürmesini istediğimizde her şeyin mümkün olmasını kutluyor” dedi.

Rohrer, ilerici Evanjelist Lutheran Kilisesi’nin 2010 yılında kabul ettiği yedi LGBTİ+ papazdan biri olmuştu.