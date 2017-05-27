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Dünya
Deutsche Welle

ABD eski güvenlik danışmanı Brzezinski öldü

Jimmy Carter döneminde ABD dış politikasının en etkili isimlerinden olan eski ulusal güvenlik danışmanı Brzezinski 89 yaşında hayatını kaybetti.

27 Mayıs 2017 15:06

Aralarında Jimmy Carter'ın da bulunduğu ABD başkanlarına danışmanlık yapan ünlü stratejist Zbigniew Brzezinski'nin hayatını kaybettiği bildirildi. Brzezinski'nin kızı Mika, sosyal medyadan yaptığı açıklamada 89 yaşındaki babasının huzur içinde öldüğünü belirtti.

Polonyalı bir diplomatın oğlu olarak Varşova'da dünyaya gelen Brzezinski'nin çocukluğu Almanya ve Fransa'da geçti. İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra ise ailesiyle ABD'de kalan Brzezinski 1958 yılında ABD vatandaşlığına geçti.

Akademik çalışmalarında eleştirel yaklaştığı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin güç politikasına odaklanan Brzezinski, ABD Başkanı Lyndon B. Johnson'ın danışmanlığı görevini üstlendi. Daha sonra ise bir başka ABD başkanı Jimmy Carter'ın güvenlik danışmanı olarak görev yaptı. Carter döneminde dış politikanın en etkili isimlerinden olan Brzezinski, John F. Kennedy, Ronald Reagan ve George Bush gibi diğer ABD başkanlarının döneminde de farklı pozisyonlarda görev yaptı.

Brzezinski kariyerindeki en kritik sınavlarını 1979'da İran İslam Devrimi sırasında Tahran'da ABD'li diplomatların esir alınması olayında ve Afganistan'ın SSCB tarafından işgal edilmesi sırasında vermişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW / SÖ, EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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