ABD eski başkan adayı Romney ringe çıktı



68 yaşındaki Mitt Romney, Salt Lake City'de oynanan karşılaşmaya Gloria Gaynor'ın "I Will Survive" (Hayatta kalacağım) şarkısı eşliğinde çıktı. Karşılaşma için "Stormin' Mormon" (Fırtına Mormon) lakabını seçen Romney, iki raundun sonunda havlu attı.

Romney, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Toplanan bağışla 40 bin kişinin yeniden görmesini sağlayacağız" dedi. Karşılaşmadan elde edilen yaklaşık 1 milyon dolarlık gelirin Charity Vision isimli yardım kuruluşuna bağışlanacağı belirtildi.

Mücadele Romney'in rakibinin ataklarını savuşturmaya çalışmasıyla sınırlı kaldı. 52 yaşındaki Holyfield, "Şimdiye kadarki en yaşlı rakibimdi" dedi.

'Boks siyasetten daha az tehlikeli'

Massachusetts eyaletinin eski valisi Romney, maçtan önce yaptığı açıklamada, "Boks siyasetten daha az tehlikeli. Boksta rakibinizin darbeleri bel altına inmez. Siyasette çoğunlukla bunun tersi olur" dedi.

Mitt Romney, 2012 yılında yapılan ABD Başkanlığı seçiminde Cumhuriyetçi Parti'nin adayıydı. Romney, Demokrat Parti adayı Barack Obama'ya karşı kaybetmişti.