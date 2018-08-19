ABD, eski Ankara büyükelçisini Suriye angajmanı için özel temsilci olarak atadı

Eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Suriye angajmanı için özel temsilci olarak atandı.

Hürriyet'ten Cansu Çamlıbel'in haberine göre, cuma günü Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun katıldığı yemin töreninin ardından resmen göreve başladı. 2008-2010 arasında ABD’nin Ankara Büyükelçisi olarak görev yapan Jeffrey’in Türkiye ile bağları emekliliğinin ardından da sürdü. Özellikle son iki senedir Ankara-Washington hattındaki kriz anlarında iki tarafa da perde gerisinde akıl hocalığı yaptığı herkesin bildiği sır.

Ankara’daki görevinin ardından ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ni yapan Jeffrey, ülkesinin Ortadoğu’daki dengeleri en iyi bilen diplomatlarından biri olarak tanınıyor. 2006-2007 yılları arasında dönemin Dışişleri Bakanı Condelezza Rice’ın Irak Özel Temsilciliği’ni yürüttü. 2007 yazında ABD Başkanı Bush’un Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı oldu. 2016’da Trump’ın başkan adaylığına açıkça karşı çıkan Cumhuriyetçiler arasındaydı. Jeffrey’in, müzakere masasında şahin ve çetin ceviz olduğu anlatılır. 2013’ten beri Washington Yakın Doğu Çalışmaları Enstitüsü’nde çalışmalarını sürdürüyor.

"PYD ve YPG PKK'dır"

Büyükelçi Jeffrey, en başından beri ABD’nin sahadaki ortağı SDG’nin omurgası sayılan YPG’nin terör örgütü PKK’dan farkı olmadığını açık açık söylemekten kaçınmadı. Afrin operasyonu ve Menbiç yol haritası öncesinde Amerikan tarafına daima Türkiye’nin güvenlik kaygılarını dikkate almaları uyarısı yaptı.

Jeffrey, Foreign Policy dergisinde yayınlanan 25 Ocak 2018 tarihli makalesinde Suriye’de Türk-Kürt uzlaşması için öngördüğü formülü şöyle gerekçelendirmişti: ‘Türkler ve Kürtler arasındaki tarihi çatışma - özellikle de ortak düşmanların olduğu bir ortamda – ortak stratejik ve ekonomik çıkarların önünde aşılmaz bir engel değil. Burada Kürtler için anahtar, PKK ve lideri Öcalan’ın tuzağı olan Kürtçü hayallerden vazgeçmelerinde.’