ABD eski Ankara Büyükelçisi: ABD-Türkiye ilişkileri kırılma noktasına gelebilir

Celal Sönmez / Londra, 10 Ekim (DHA) - ABD’nin Ankara eski Büyükelçisi James Jeffrey, ABD ve Türkiye arasında yaşanan \"vize krizi\"ni \"endişe verici bir durum\" diye nitelendirdi ve \"Bu tür misillemelerle ilişkilerin kırılma noktasına gelebileceği\" uyarısında bulundu.

Centre for Turkey Studies (CEFTUS)/ Türkiye Araştırmalar Merkezi’nin organize ettiği halka açık bir programda konuşan ABD’nin Ankara eski Büyükelçisi James Jeffrey, Türkiye-ABD ilişkilerini ve son dönemde yaşanan gerginlikleri değerlendirdi.

Britanya Parlamentosu’nda İşçi Partili Virenda Sharma’nın ev sahipliğini yaptığı programda Britanya’nın Türkiye eski Büyükelçisi Sir David Logan moderatör olarak yer aldı.

Jeffrey konuşmasında Türkiye’nin içinde olduğunu bölgenin Kore yarımadasından sonra en karmaşık coğrafya olduğunu ve kuzeyde Rusya’nın artan gücü ve güneyde aşırı İslamcılığın artışı ve Orta Doğu’da süregelen çatışmaların arasında Türkiye’nin sıkıştığını belirtti.

Batının Türkiye’de önemli stratejik çıkarlarının olduğunu ve Türkiye’nin de aslında İran ve Rusya’dan dolayı bölgede statüsko güç olduğunu ve bu yüzden batıyla ilişkilerini koruması gerektiğini söyleyen Jeffrey, son dönemde Avrasya politikalarının etkisi ve Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan’ın \"Türkiye’yi kendi istediği şekilde biçimlendirmeye çalışması ile Türkiye’nin batıdan uzaklaştığının gözlemlediğini\" söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomi reformları sayesinde Türkiye’nin Avrupa içerisinde daha da entegre olduğunu da hatırlatan Jeffrey, ABD’nin Türkiye’nin bölge konusundaki çabalarını ilk başlarda desteklediğini söyledi. Bunların arasında Kıbrıs Barış müzakerelerinde Türkiye hükümetininin ilk dönemde ılımlı yaklaşması, barış sürecinin başlatılması, Kürt Bölgesel Yönetimi ile ilişkilerin geliştirilmesi ve Golan Tepeleri konusunda Suriye ve İsrail arasında arabulucuk gibi pek önemli unsurun bulunduğunu söyleyen Jeffrey durumun şimdilerde değiştiğini söyledi.

Suriye konusunda ABD ve Türkiye ilişkilerinin kötüleştiğini belirten James Jeffrey, ABD’nin İŞİD’i yok etmek konusunda neredeyse takıntılı olduğunu ve bu yüzden PYD’ye destek verdiğini belirtti.

Ayrıca Fethullah Gülen’in Türkiye’ye iade edilmesi ve Zarrab davası gibi hukuki anlaşmazlıklarla iki ülkenin misillemelere devam ettiğini vurgulayan eski Büyükelçi vize başvurularındaki kısıtlamalarla endişe verici bir durum olduğunu söyledi. Bu tür misillemelerle ilişkilerin kırılma noktasına gelebileceğini söyleyen Jeffrey katılımcıların sorularını cevapladı.

Programda bulunan CEFTUS Direktörü Doğuş CEFTUS’un ABD-Türkiye ilişkileri açısından yine tam zamanlı bir program yaptığını ve böyle kritik programların devam edeceğini belirtti. (Fotoğraflı)

