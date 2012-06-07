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Dünya

ABD: Esed'e desteğe son verin

ABD yönetimi Suriye’deki son şiddet olaylarıyla ilgili açıklama yaptı

07 Haziran 2012 23:55

ABD, Suriye'nin Hama kentinde 78 kişinin öldüğü saldırıyı kınadı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada 'tüm ülkeler Esed'e destek vermeye son versin' uyarısı yapıldı.

Açıklamada 'Şam yönetimine verilen desteğin çekilmesi' çağrısı yapıldı.
 
Suriye’de 78 kişinin öldüğü saldırı üzerine BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun, bir açıklama yaptı, "Esed yönetiminin artık meşruiyetini kaybettiğini" söyledi. 
 
Genel Sekreter Ban'ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı bu açıklamanın ardından bir açıklama da ABD’den geldi.
 
Beyaz Saray, Hama’daki son şiddet olaylarını kınadı.
 
Yapılan açıklamada "tüm ülkelere Esed’e verikleri desteği çekme" çağrısı yapıldı.
 

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ABD yönetimi Suriye son şiddet olaylarıyla ilgili açıklama yaptı

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