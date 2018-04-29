T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

ABD: Esad yanlısı güçlere saldırımıza Rusya önceden yeşil ışık yaktı

IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü, ABD'nin Çarşamba günü Suriye'nin Deyr ez Zor kenti yakınlarında Devlet Başkanı Beşar Esad yanlısı güçlere yönelik düzenlediği hava saldırısı için Moskova'nın Washington'a 'yeşil ışık yaktığını' ifade etti.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin Çarşamba günü Suriye'nin Deyr ez Zor kenti yakınlarında Devlet Başkanı Beşar Esad yanlısı güçlere yönelik düzenlediği hava saldırısı için Moskova'nın Washington'a 'yeşil ışık yaktığı' ifade edildi.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Son bir hafta içerisinde bu güçlerin toplandığını gözlemledik ve her gün Rus meslektaşlarımızla iletişim halindeydik. Bu saldırı düzenlenince bize yeşil ışık yaktılar. Rusların bu saldırıyla bir ilişkisi olmadığını söylediler biz de hava operasyonunu düzenledik" diye konuştu.

ABD, Deyr ez Zor bölgesinde ABD'nin desteklediği ve ana gövdesini Kürt silahlı gücü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne yönelik Esad yanlısı güçlerden gelen saldırı üzerine hava operasyonunun düzenlendiğini söylüyor.

ABD, saldırıda Esad yanlılarından 100'e yakın kişinin öldürüldüğünü açıklarken, Rusya ve Suriye hükümeti saldırıyı kınamış, Şam'dan yapılan açıklamada ABD'nin hava operasyonu 'savaş suçu' olarak nitelenmişti.

Çarşamba günü yaşanan olayın, Suriye ordusu ve Esad yanlısı güçler ile ABD'yi doğrudan karşı karşıya getiren bir gelişme olduğu ifade ediliyor ve bu tür bir karşı karşıya gelme durumunun daha önce fazla yaşanmadığına dikkat çekiliyor.

Koalisyon sözcüsü Albay Dillon, SDG'ye verdikleri desteğin tahrik edilmemiş bir saldırıya karşılık olarak verildiğini ifade ediyor ve "IŞİD ya da başka bir güç, koalisyon ortaklarımızı ve koalisyon üyelerimizi tehdit ederse karşılık verir ve kendimizi koruruz. Böyle şeylere girişmek kimse için iyi bir fikir olmaz" diyor.

ABD Savunma Bakanı James Mattis de Washington'da Esad yanlısı güçleri SDG'ye saldırmaya yönelten şeyin ne olduğunu bilmediğini ifade etti ve durumu 'anlaşılamaz' olarak niteledi.

Mattis, konuyla ilgili soru soran gazetecilere de "Neden yaptıklarını gidin onlara sorun" diyerek Şam yönetimini işaret etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

IŞİDABDSuriye DeyrZorDevlet Başkanı Beşar EsadMoskova WashingtonAlbay Ryan Dillon BBCRusBuRuslarınABD DeyrKürtYPGSuriye Demokratik GüçleriEsadRusyaSuriyeKoalisyonAlbay Dillon SDGBöyleSavunma Bakanı James

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Atatürk’ün dediği gibi güçlüyle güçsüz değil, güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24