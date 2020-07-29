ABD, Esad'ın oğlunun da aralarında olduğu bazı Suriyelileri yaptırım listesine aldı

ABD yönetimi, "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası" kapsamında, aralarında Beşar Esad'ın oğlu Hafız Esad'ın da bulunduğu bazı Suriyeli isimleri yaptırım listesine aldı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo "Kurbanlarının anılarını taze tutarken Beşşar Esad ve rejiminden, zulümlerinin hesabını sormaya devam edeceğiz. Esad'ın gereksiz ve acımasız savaşının bitme zamanı geldi" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası kapsamında ilk yaptırım kararını geçen ay verdiklerini belirterek, "ABD Dışişleri ve Hazine bakanlıkları, Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası kapsamında aldığı 14 yeni yaptırım kararıyla Esad rejimine karşı kampanyasını sürdürüyor" ifadesini kullandı.



Bugün alınan yaptırım kararlarını, Esad rejiminin 2011 ve 2019'daki "en korkunç zulümlerinin kurbanlarının anısına" bu olayların gerçekleştiği bölgelere atfen "Hama ve Maarratünnuman" olarak nitelendirdiklerini ifade eden Pompeo, "Esad rejiminin ordusu, vahşilik, baskı ve yolsuzluk sembolü haline gelmiştir. Yüz binlerce insanı öldürdüler, barışçıl protestocuları tutuklayıp işkence ettiler, okulları, hastaneleri ve pazar yerlerini insan hayatını önemsemeksizin yok ettiler" değerlendirmesinde bulundu.



Pompeo, bugünkü yaptırım kararları kapsamında General Zuheyr Esad ve Zuheyr Esad'ın oğlu Kerem Esad'ın yanı sıra Beşşar Esad'ın oğlu Hafız Esad'ı da listeye aldıklarını bildirdi.