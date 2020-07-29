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Dünya

ABD, Esad'ın oğlunun da aralarında olduğu bazı Suriyelileri yaptırım listesine aldı

29 Temmuz 2020 20:53

ABD yönetimi, "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası" kapsamında, aralarında Beşar Esad'ın oğlu Hafız Esad'ın da bulunduğu bazı Suriyeli isimleri yaptırım listesine aldı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo "Kurbanlarının anılarını taze tutarken Beşşar Esad ve rejiminden, zulümlerinin hesabını sormaya devam edeceğiz. Esad'ın gereksiz ve acımasız savaşının bitme zamanı geldi" dedi.

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