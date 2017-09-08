ABD, Erdoğan'ın korumalarına silah satışını yasaklıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçen mayıs ayında gerçekleştirdiği Washington ziyareti sırasında, korumalarının göstericilerle da karıştığı kavgaya ABD'den yeni bir tepki daha geldi. ABD Senatosu Tahsisat Komisyonu, ABD'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın korumalarına silah satışının yasaklanmasını öngören tasarıyı onayladı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mayıs ayındaki Washington ziyareti sırasında Türk Büyükelçilik Konutu önünde çıkan kavgaya karışan kişilerin yargılandığı duruşma Çarşamba günü başkent Washington'da yapıldı.

15'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruması 19 kişinin yargılandığı davada tutuklu bulunan iki Türk vatandaşının tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma tarihi 10 Ekim olarak açıklandı. Türkiye'de bulunan 17 kişiden ikisi hakkında tutuklama kararı verilmezken, 15 koruma hakkında tutuklama kararının devamına karar verildi.