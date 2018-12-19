ABD: Erdoğan'ın beyanı yanıltıcı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon düzenleme konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine olumlu karşılık verdiğine yönelik açıklamalarını değerlendiren ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, bu açıklamaları 'yanıltıcı beyan' olarak tanımladı.

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Gündeme ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Palladiono, Erdoğan'ın söz konusu açıklamasının 'yanıltıcı bir beyan' olup olmadığına dair sorulan soruya "Evet" yanıtını verdi.

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Sözcü Palladino, ABD'nin 'Suriye hükümetinde reform yapılmasına ve Suriye'de herkesin yaşamasına olanak sağlayacak uluslararası sürece' oldaklandığını kaydetti.

Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonla ilgili ABD Başkanı Donald Trump'la görüştüğünü söyleyen Erdoğan, "Fırat'ın doğusuna askeri operasyona başlayacağımızı resmen ilan ettik. Sayın Trump ile bunları görüştük, olumlu cevap verdiler" demişti. Erdoğan, Suriye topraklarında operasyona her an başlayabileceklerini duyurmuştu.