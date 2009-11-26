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Politika

ABD, Erdoğan'ı 'dört gözle' bekliyor

ABD, Türkiye'yi "sahip olduğu hayati önemdeki demokratik kurumlar" nedeniyle, bölge önemli için bir model olarak gördüklerini açıkladı.

26 Kasım 2009 02:00

T24 - ABD, Türkiye'yi "sahip olduğu hayati önemdeki demokratik kurumlar" bakımından, bölge için önemli bir model olarak gördüklerini açıkladı. ABD, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington'a düzenleyeceği ziyareti de dört gözle beklediklerini ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ian Kelly, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlediği günlük basın toplantısında, bir gazetecinin, "Washington'daki İsrail yanlısı bazı sesler Türkiye'ye ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a şiddetli şekilde yükleniyor. Washington Post'ta birkaç gün önce yayımlanan başyazı da bu kategoriye giriyor. ABD-Türkiye ilişkilerine dair görüşünüz aylar öncesiyle hala aynı mı, yoksa Türkiye'nin bölgedeki yeni rolüne karşı çekinceleriniz var mı?" şeklindeki sorusunu yanıtladı.

Türkiye ile sağlam ve geniş çaplı ilişkilerinin bulunduğuna, Türkiye'nin NATO'nun "değerli" bir üyesi olduğuna işaret eden Kelly, "Türkiye'yi, sahip olduğu hayati önemdeki demokratik kurumları bakımından bölge için önemli bir model olarak görüyoruz" dedi.

Kelly, Türkiye ile ticari ilişkilerinin de giderek arttığına dikkati çekti.

'Erdoğan'ı bekliyoruz'

Başbakan Erdoğan'ın Washington'a düzenleyeceği ziyareti de dört gözle beklediklerini ifade eden Kelly, "Bu, Türkiye ile anlaşmazlıklarımızın olmadığı anlamına gelmiyor. Müttefiklerimizin tümüyle anlaşmazlıklarımız oluyor ve bunları hem özel olarak hem de kamuoyu önünde tartışıyoruz. Başbakan Erdoğan buraya geldiğinde de, ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele almayı dört gözle bekliyoruz" diye konuştu.

WP'un ağır eleştirisi

Washington Post gazetesi geçtiğimiz günlerde imzasız başyazısında, "AKP Parti hükümetinin demokratik ilkelere bağlılığının sallantıda olduğunu" yazmıştı.

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