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Politika

ABD: Suriye sınırının IŞİD'e kapatılması için Türkiye ile istişare edeceğiz

"Erdoğan, Türkiye-Suriye sınırının kalan bölümünün kapatılmasını destekli"

02 Aralık 2015 14:20

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, "ABD ve Türkiye, sınırın kapatılması için hava ve kara güçlerinin nasıl işbirliği yapacağı konusunda istişarelerde bulunacak" dedi.

NATO dışişleri bakanları toplantısı için bulunduğu Brüksel'de konuşan Kerry, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Suriye sınırının kalan bölümünün kapatılması için Türk ve diğer güçlerin kullanılmasını tümüyle destekliyor" ifadesini kullandı.

Kerry ayrıca, "Suriye’de IŞİD ile mücadeleye yardımcı olmaları için NATO ülkelerinden eğitim ve cephane desteği gibi taleplerde bulunduk" dedi.

 

Obama "Halen bazı boşluklar var" demişti

 

ABD Başkanı Barack Obama dün Paris’te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye’nin IŞİD’le olan 98 kilometrelik sınır hattını kapatmak için gereken çabayı gösterip göstermediğiyle ilgili bir soruya, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Türkiye ve Suriye arasındaki sınırı kapatma ihtiyacı konusunda defalarca görüşmem oldu. Bu konuda ciddi ilerleme gördük ama halen bazı boşluklar var. Özellikle de yabancı savaşçılar için halen bir geçiş noktası ve terörist eylemlerini finanse etmek için IŞİD tarafından yakıt nakletmede kullanılan yaklaşık 98 kilometre var” yanıtını vermişti.

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