Hilal Sarı / İstanbul, 13 Mart (DHA) - Küresel piyasaların beklediği ABD enflasyonu beklendiği gibi yüzde 0.2 olarak açıklandı. Verinin açıklanmasının ardından dolar 3.8625 liraya geriledi.

ABD İstatistik Bürosu\'nun verilerine göre, ABD\'de Şubat sonu itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 2.3 olan beklentilere karşın yüzde 2.2 olarak gerçekleşti.

Verinin açıklanmasından önce 1.2338 euro/dolar paritesi düne göre yüzde 0.21 artışla 1.2358 düzeyine yükseldi. Küresel piyasalarda güç kazanan dolar veri sonrası 3.8625 liraya geriledi. Veri öncesinde tarihi rekorunu yenileyerek 4.7798 lirayı gören euro da 4.7757 liraya çekildi.

Enflasyon verisi ABD Merkez Bankası’nın bu yıl yapacağı faiz artırımlarının sıklığını ve zamanını doğrudan etkiliyor ve beklentilerin üzerinde gelmesi üç yerine dört faiz artırımı olması beklentisini güçlendirerek doları yukarı yönlü hareket ettiriyor. Verinin beklentiler doğrultusunda gelmesi piyasaları hafif rahatlattı.