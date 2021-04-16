Altında hareketli günler; Amerika'da enflasyonun beklenenden yüksek gelmesi yükselişe neden oldu

ABD enflasyon verilerinin beklenenin üzerinde gelmesi sonrası dolar endeksindeki değer kayıpları altın fiyatlarına uzun bir aradan sonra hareketli günler yaşattı.

Ons altın fiyatları 1785 dolar seviyesine çıktı. Ardından 1775 dolarda dengelendi. Gram altın ise 460 TL seviyesine çıktı.

Sözcü gazetesinin haberine göre içerisinde bulunduğumuz haftaya 1743 seviyelerinde başlayan altın fiyatlarında haftanın ilk işlem günlerinde bir miktar gevşeme yaşanmıştı. Hafta ortasında ise ABD'den gelen enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenmelere sebep oldu.

ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin düşmesi neticesinde risk algısının artmasıyla altında sert yükseliş devam etti.

Gram altın direnç seviyesinin hemen altında işlem görüyor

Ons altında yaşanan yukarı yönde yükseliş gram altına da yansıdı. Küresel piyasalardaki riskin artması ve kurların bu yükselişe tepki göstermesiyle gram altın, 461,08 direnç seviyesi altında işlem görmeye başladı.

Analistler, altının bu seviyesinin altında piyasaların kapanmasına 4 saat kala da devam etmesi durumunda pozitif algının sınırlı kalabileceğini ve ilk destek seviyesini 450,19 olacağını belirtti. Altının 461,08 üzerinde kalması durumunda ise direnç seviyelerinin 474,69 - 485 olacağı gündemde.