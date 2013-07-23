ABD, en iyi Türkiyeli fotoğrafçıları seçti

New York’ta 1949 yılında kurulan Amerikan Türk Cemiyeti’nin sanat/kültür programı Moon and Stars Project tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Genç Fotoğrafçılar Ödülü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Osman Demir’e verildi. Mansiyon ödülleri ise Akdeniz Üniversitesi’nden Çağın Coşkunırmak ve Kocaeli Üniversitesi’nden Melih Cevdet Teksen’in oldu.

Radikal'in haberine göre, 10 üniversiteden 18 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen yarışmada Osman Demir’in birinciliğe layık görülen fotoğrafları şehrin bir ucunda kendine bir hayat kurmaya çalışan genç Roman halkını konu alıyor. Mansiyon ödülü sahibi Çağın Coşkunırmak’ın siyah beyaz sokak fotoğrafları serisinin başrol oyuncuları ise Antalya’nın en eski mahallelerinden biri olan Balbey’de büyüyen çocuklar. Melih Cevdet Teksen, kırsaldan büyük şehirlere yaşanan göçten geriye kalan devlet okullarını fotoğraflamış.

2010 yılında kendisi de bir fotoğraf aşığı olan işadamı Haluk Soykan tarafından, fotoğrafçılık lisans öğrencilerini teşvik etmek ve desteklemek amacıyla başlatılan Genç Fotoğrafçılar Ödülleri’nde, birinci öğrenci 5 bin, mansiyon ödülü sahipleri ise 2 bin 500’er ABD doları ile ödüllendiriliyor. Yarışmada jüri üyeliği yapan Boston Güzel Sanatlar Müzesi fotoğraf küratörlerinden Anne Havinga ve Karen Haas, her yıl Genç Fotoğrafçılar Ödülü için Türkiyeli öğrencilerin fotoğraflarını değerlendirmekten hayli hoşnutlar. İkisi de, her yıl karşılarına çıkan fotoğraflardan ve öğrencilerin eğitim seviyelerinden ne kadar etkilendiklerinin altını çiziyor.

Anne Havinga öğrencilerin fotoğrafçılık trendlerini yakından takip ettiğini belirtiyor ve özellikle ‘foto-muhabirlik başlığı altında değerlendirilebilecek’ işlerin her yıl ağırlıkta olduğunu söylüyor. Bu yıl katılımcıların en çok işlediği konunun ise ‘mobilizasyon’ ve ‘modernleşen Türkiye’nin hızlı değişimi’ olduğunu ekliyor.

‘Bu fotoğraflar hiçbir kategoriye sığmıyor’

Tüm öğrencilerin baskılarının dizili olduğu masaya bakınca, bunu görmek zor değil. Kimi fotoğraflar terk edilmiş okul binalarını konu almış, kimi terk edilmiş umumi tuvaletleri... Tüm fotoğraflarda değişimin beraberinde getirdiği nostalji, hüzün ve farklılaşma var. Karen Haas ise Genç Fotoğrafçılar Ödülü’nde jüri üyeliği yapmanın en ilginç tarafının, hiçbir kalıba sığdıramadığı fotoğraflar görmek olduğunu söylüyor: “Özellikle siyah beyaz fotoğrafların sayısı bu sene oldukça fazlaydı; bu ABD’deki fotoğrafçılık bölümlerinde karşımıza çıkmayan bir durum. Türkiyeli öğrenciler gelenekçiler ama yeni fotoğraf akımlarını takip ediyorlar. Bu onları alışık olduğumuz öğrencilerden farklı kılıyor.”

Moon and Stars Project ve American Turkish Society yetkilileri Doğa Kayalar Polat ve Ayça User ise beşinci yılında Genç Fotoğrafçılar Ödülü’nin katılımcılarıyla bir sergi açmak için şimdiden kolları sıvamışlar bile.