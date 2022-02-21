ABD: Elimizde Rusya'nın 'işgal sonrası öldürülecek veya kampa gönderilecekler' listesi hazırladığına dair güvenilir bilgiler var

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ABD, Birleşmiş Milletler'e ellerinde Moskova'nın "Ukrayna'nın işgali sonrası öldürülecek veya kampa gönderilecek Ukraynalılar listesi" hazırladığına dair güvenilir bilgiler olduğunu belirtti.

The Washington Post'un gördüğü mektuba göre ABD, BM'ye Moskova'nın işgal sonrası planında işkence, zorla kaybetmeler ve "insanların yaygın acı çekmesi" olduğunu belirtti. ABD, istihbaratla ilgili detay paylaşmadı.

Mektubun altında imzası olan ABD’nin BM Cenevre Daimi Temsilcisi Bathsheba Crocker, bazı isimlerin de hedef alınarak öldürüleceğini belirtti. Crocker, listedeki isimlerin Rusya'nın Ukrayna'da yapacağı hamleye karşı çıkacağı düşünülen isimlerden oluştuğunu düşündüklerini ifade etti.

Crocker, Rus ordusunun hedef alacakları arasında Rusya'dan ve Belarus'tan Ukrayna'ya kaçmış muhalifler, gazeteciler, yozlaşma karşı aktivistler, dini ve etnik azınlıklar ile LGBTİ+'ler olacağını yazdı.

ABD temsilcisi, "Daha spesifik olarak Rusya güçlerinin öldürülecek veya kampa gönderilecek Ukraynalıların isimlerinin konulduğu bir liste hazırlanıyor. Elimizde buna işaret eden güvenilir bilgiler var" iddiasında bulundu.