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Ekonomi

ABD ekonomisinde gelişmelerle yükselen dolar 3.80 liranın üzerinde

İstanbul, 12 Şubat (DHA) - ABD'de tahvil getirilerini yükselmesi ve bu yıl faiz artışlarının hız kazanabileceğine ilişkin beklentilerle küresel düzeyde yükselen dolar yeni haftaya 3

12 Şubat 2018 12:32

İstanbul, 12 Şubat (DHA) - ABD\'de tahvil getirilerini yükselmesi ve bu yıl faiz artışlarının hız kazanabileceğine ilişkin beklentilerle küresel düzeyde yükselen dolar yeni haftaya 3.80 liranın üzerinde başladı.
Dolar yeni günde 3.80 - 3.81 lira aralığında hareket ederken, küresel piyasalarda, geçen haftanın ikinci yarısında 1.25 dolardan 1.22 dolar düzeylerine kadar gerileyen euro da, parite etkisiyle 4.68 - 4.69 lira aralığında hareket ediyordu.
Borsalarının küresel finansal krizden bu yana geçirdiği en kötü haftalardan biri olduğu belirtilen geçen hafta, yatırımcılar dünya borsalarından sadece bir haftada 30.6 milyar dolar geri çekti. Dünya borsalarında işlem gören hisselerin toplam değeri 5 trilyon dolardan fazla eridi.
Financial Times’da yer alan habere göre FTSE All-World endeksi bu haftayı yüzde 6.9 düşüşle sonlandırırken, bu düşüş 2011 Eylül ayından beri en kötü haftalık performans olarak kayda geçti. S&P 500 ve Dow Jones Endeksleri’ndeki iki haftalık kayıplar dünya borsalarında işlem gören hisselerin toplam değerinden 5 trilyon dolardan fazlasını eritti.
Büyük kayıplar yaşanan Wall Street’de S&P 500 Cuma günü öğleden sonra yüzde 1.5’lik düşerken, Dow Jones Endeksi yüzde 1.8 geriledi. Êurofirst 300 Endeksi ise yüzde 1.9 düştü. Hong Kong Borsası’nda kayıp yüzde 3’ü buldu, Tokyo’da ise borsa yüzde 2.3 düştü.
Habere göre haftalık kaybı yüzde 7.2’yi bulan Eurofirst 300 Endeksi Euro Bölgesi borç krizinden bu yana en büyük haftalık düşüşünü kaydetti.
Asya borsalarında ise Hong Kong ve Tokyo borsaları da son on yılın en kötü haftalık performansını geride bırakırken Hang Seng haftayı yüzde 9.5’lik düşüşle kapattı. Japonya’da Topix ise iki yılın en yüksek düşüşünü yaşadı ve yüzde 7 düştü.

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