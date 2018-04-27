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Ekonomi

ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 2.3 büyüdü; beklenti yüzde 2.0

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Nisan (DHA) – ABD ekonomisi 2018’in ilk çeyreğinde yüzde 2

27 Nisan 2018 18:53

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Nisan (DHA) – ABD ekonomisi 2018’in ilk çeyreğinde yüzde 2.3 büyüdü, beklenti ise ABD ekonomisinin yüzde 2.0 büyümesiydi.
ABD Ticaret Bakanlığı Ekonomik Araştırmalar Bürosu tarafından açıklanan öncü verilere göre GSYH büyümesine yabancı yatırımcıların sabit yatırımları, kişisel tüketim harcamaları (PCE), ihracat, özel stok yatırımları, hükümet harcamaları, kamu ve yerel yönetim harcamaları katkı olumlu katkı sağladı. İthalat’taki artış ise GSYH’ye olumsuz yansıdı.
ABD ekonomisinin ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.3 büyüdüğü açıklandı. ABD ekonomisi ilk çeyrekte dolar bazında yüzde 4.3 büyüdü ve GSYH 211.2 milyar dolar yükselişle 19.97 trilyon dolar büyüklüğe ulaştı.. 
ABD\'de kişisel vergilendirilebilir gelirler Şubat\'ta yüzde 0.4 artışla 53.9 milyar dolar yükseldi. Kişisel tüketim harcamaları ise yüzde 0.2 artışla 27.7 milyar dolar yükseldi.
Kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi 2017’nin dördüncü çeyreğindeki gibi ilk çeyrekte de yüzde 2.7 arttı. Gıda ve enerji fiyatları hariç tutulduğunda kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 2.5 arttı. Bir önceki çeyrekte artış yüzde 1.9’du.

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