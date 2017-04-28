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Ekonomi
BBC Türkçe

ABD ekonomisi ilk çeyrekte üç yılın en yavaş büyümesini gerçekleştirdi

Beklentilerin altında gelen büyüme rakamı, 2014 yılından beri Amerikan ekonomisinin kaydettiği en yavaş büyümeye işaret etti

28 Nisan 2017 21:31

Amerikan ekonomisi 2016 yılının ilk çeyreğinde yıllık olarak yüzde 0.7 büyüdü. Beklentilerin altında gelen büyüme rakamı, 2014 yılından beri Amerikan ekonomisinin kaydettiği en yavaş büyümeye işaret etti.

Bloomberg anketine katılan ekonomistler gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesinin ilk çeyrekte yüzde 1 olmasını bekliyordu.

Yavaş büyümenin gerekçesi olarak tüketici harcamalarının 2009'dan beri en kötü performansını göstermesi ve stoklara yapılan yatırımlarda azalmanın yaşanması gösterdildi.

Bu yılın ilk çeyreği 2016 yılının son çeyreğine göre ise yüzde 2.1 büyüdü.

Gelen son veri ABD Başkanı Donald Trump'ı kampanyası boyunca yüzde 4'lük bir büyüme sözü vermesi dolayısıyla zora sokacak gibi gözüküyor.

Bu sözü yerine getirmek isteyen Trump yönetimi Çarşamba günü, ülke tarihindeki en büyük vergi reformuna imza atacaklarını duyurarak kurumlar vergisinin yüzde 35'ten yüzde 15'e indirileceğini açıkladı.

BBC'ye konuşan Close Brothers Varlık Yönetimi'nde baş yatırım müdürü olan Nancy Curtin ise Amerikan gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesinin genelde ilk çeyrekte düşük geldiğine ve bunun mevsimsel bir olgu olduğuna dikkati çekti.

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