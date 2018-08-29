ABD ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 4.2 büyüdü, beklenti yüzde 4.0

Hilal Sarı / İstanbul, 29 Ağustos (DHA) – ABD ekonomisi ikinci çeyrekte, yüzde 4.0 beklentilere karşın, yüzde 4.2 büyüdü.

ABD Ticaret Bakanlığı Ekonomik Araştırmalar Bürosu verilerine göre;

“ABD GSYH’si ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 4.2 büyüdü. İlk çeyrekte büyüme yüzde 2.2 olarak gerçekleşmişti.

“Büronun bir önceki büyüme tahmini ikinci çeyrek için yüzde 4.1’di.”

“Yukarı yönlü revizyon yurtdışı yerleşiklerin yatırımları, özel sektör stok yatırımları, federal hükümet harcamaları, eyalet ve yerel hükümet harcamalarındaki yukarı yönlü revizyonlardan kaynaklandı.

“Kişisel tüketim harcamaları, yurtiçi yerleşiklerin sabit yatırımları ve ihracatlardaki ise büyümeyi aşağı yönlü baskıladı. İthalat verisi de aşağı yönlü revize edildi.”