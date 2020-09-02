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Dünya

ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 aşısı çalışmalarına katılmayacak

02 Eylül 2020 16:31

Donald Trump yönetimi, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) müdahil olduğu için, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı aşı geliştirme ve dağıtma konusunda yürütülen uluslararası çalışmalara ABD'nin katılmayacağını açıkladı.

Washington Post'un haberine göre, Beyaz Saray, 172 ülkenin DSÖ öncülüğünde yürüttüğü çalışmada yer almayacak. Bu çalışma, "güvenli ve etkili aşıya eşit erişim" amacı taşıyor.

Beyaz Saray sözcüsü Judd Deere, ABD'nin "virüsü yenmek için uluslararası ortaklarıyla çalışmaya devam edeceğini, ancak yozlaşmış DSÖ ve Çin'in etkisi altındaki çok taraflı örgütler tarafından sınırlanmayacağını" ifade etti.

Trump, koronavirüs salgınındaki tutumu nedeniyle DSÖ'yü eleştirmiş ve salgına karşı tavsiyelerinde Çin'in etkisinde olmakla suçlamıştı.

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