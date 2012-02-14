T24 LogoT24 Logo
Politika

ABD dönüşü 'geçmiş olsun' ziyareti

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Washington'daki temaslarının ardından yurda döndü.

14 Şubat 2012 22:51

 

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD'den döndükten hemen sonra ameliyat sonrası evinde dinlenen Erdoğan'ı ziyaret etti.
 
Davutoğlu, ABD dönüşü ayağının tozuyla, geçirdiği sindirim sistemi operasyonunun ikinci ve son aşamasının ardından evinde dinlenen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. 
 
Washington'daki temaslarını tamamlamasının ardından yurda dönen Davutoğlu, Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutuna saat 17.15'te geldi. 
 
Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun Başbakan Erdoğan'a yaptığı ''geçmiş olsun'' ziyareti bir saat sürdü.

ETİKETLER

DAVUTOĞLU

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24