ABD dönüşü 'geçmiş olsun' ziyareti

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD'den döndükten hemen sonra ameliyat sonrası evinde dinlenen Erdoğan'ı ziyaret etti.

Davutoğlu, ABD dönüşü ayağının tozuyla, geçirdiği sindirim sistemi operasyonunun ikinci ve son aşamasının ardından evinde dinlenen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

Washington'daki temaslarını tamamlamasının ardından yurda dönen Davutoğlu, Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutuna saat 17.15'te geldi.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun Başbakan Erdoğan'a yaptığı ''geçmiş olsun'' ziyareti bir saat sürdü.