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Dünya

ABD dondurucu soğuk 9 can aldı

ABD'nin güneyindeki eyaletlerde bir haftadan beri dondurucu soğuklar etkili olurken, 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

10 Ocak 2010 02:00

T24 - ABD'nin güneyindeki eyaletlerde bir haftadan beri dondurucu soğuklar etkili olurken, 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



Özellikle tropikal ilkime sahip Florida'da hava sıcaklığının 112 yıldır ilk kez hiç olmadığı kadar düştüğünü belirten yetkililer, bazı eyaletlerde de kar yağışının şaşkınlığa yol açtığını kaydetti.

Florida'da hava sıcaklığının sıfırın altında 8,3'e kadar düştüğünü ifade eden yetkililer, dışarıya çıkmak zorunda olanları da uygun giyinmeleri konusunda uyardılar.

Çiftçilerin mahsullerini dondan kurtarmak için savaş verdiğine işaret eden yetkililer, kutup soğuklarının narenciye üreticilerini de olumsuz etkilediğini bildirdiler.

Soğuk hava koşulları yüzünden bölgede yaşayan hayvan türlerinin de zarar gördüğü belirtiliyor.

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