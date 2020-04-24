ABD donanmasında bir gemide daha Koronavirüs tespit edildi

ABD donanmasına ait USS Kidd destroyerinde 18 denizcide Koronavirüs tespit edildi.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını ABD donanmasında yayılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ABD donanmasına ait USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde 600’e yakın personelin Koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından bu kez donanmaya ait USS Kidd destroyerinde 18 denizcinin Koronavirüs testi pozitif çıktı.

USS Kidd, personelde pozitif vakaların görülmesinin ardından Pasifik’teki görevi iptal edilerek, ülkeye geri dönmesi bildirildi. Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, yaptığı açıklamada 18 denizcide Koronavirüs tespit edildiğini aktarırken, vaka sayısının artmasını beklediklerini ifade etti.

Hoffman, donanmanın geçmişte yaşanan olaylardan ders çıkardığını ifade ederken, hızlı bir şekilde USS Kidd’e uzman tıbbi ekibin sevk edildiğini duyurdu.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde Koronavirüs tespit edilmesinin ardından geminin kaptanının Pentagon’a yazdığı yardım mektubunun basına sızması sonucu görevden alınmıştı.