ABD Donanması'nın uçağı Filipin Denizi’nde düştü (2)

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Hilal Sarı / İstanbul, 22 Kasım (DHA) – ABD Donanması’na ait bir uçak Filipin Denizi’ne düştü. Uçakta yolcular ve mürettebat olmak üzere toplam 11 kişi olduğu belirtiliyor.

ABD Donanması’na bağlı 7. Filo’dan yapılan açıklamada, uçağın Filipin Denizi’nde görev aldığı ve USS Ronald Reagan uçak gemisine doğru gittiği belirtildi.

Japonya Savunma Bakanı Itsunori Onodera ABD Donanması’nın kendisini bilgilendirdiğini ve uçağın bir motor sorunu nedeniyle Filipin Denizi’ne düşmüş olabileceğini söyledi.

Pervaneli bir nakil uçağı olan C-2 Greyhound askeri personel, posta ve ana karadan gelen diğer kargoları taşıyordu. 50 yıldan fazla bir süredir faliyette olan uçak tiltrotor tipi Osprey uçağıyla değiştirilecekti.