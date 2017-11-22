T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD Donanması'nın uçağı Filipin Denizi’nde düştü (2)

(Ayrıntılar eklendi) Hilal Sarı / İstanbul, 22 Kasım (DHA) – ABD Donanması’na ait bir uçak Filipin Denizi’ne düştü

22 Kasım 2017 16:07

(Ayrıntılar eklendi)
Hilal Sarı / İstanbul, 22 Kasım (DHA) – ABD Donanması’na ait bir uçak Filipin Denizi’ne düştü. Uçakta yolcular ve mürettebat olmak üzere toplam 11 kişi olduğu belirtiliyor.
ABD Donanması’na bağlı 7. Filo’dan yapılan açıklamada, uçağın Filipin Denizi’nde görev aldığı ve USS Ronald Reagan uçak gemisine doğru gittiği belirtildi.
Japonya Savunma Bakanı Itsunori Onodera ABD Donanması’nın kendisini bilgilendirdiğini ve uçağın bir motor sorunu nedeniyle Filipin Denizi’ne düşmüş olabileceğini söyledi.
Pervaneli bir nakil uçağı olan C-2 Greyhound askeri personel, posta ve ana karadan gelen diğer kargoları taşıyordu. 50 yıldan fazla bir süredir faliyette olan uçak tiltrotor tipi Osprey uçağıyla değiştirilecekti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AyrıntılarSarıKasım DHAABD DonanmasınaFilipin DenizineUçaktaABD DonanmasınaFilodanFilipin DenizindeUSS Ronald ReaganJaponya Savunma Bakanı Itsunori Onodera ABD DonanmasınınPervaneliC2 GreyhoundOsprey

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24