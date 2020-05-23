ABD Donanması, yeni 'lazer silahı'yla bir insansız hava aracı düşürmeyi başardı

T24 Dış Haberler

ABD Donanması'na ait bir savaş gemisi, yeni "yüksek enerjili lazer silahı" için yaptığı denemeden başarılı sonuçlar aldı.

Yapılan tatbikatta USS Portland'da bulunan 'lazer silahı' bir insansız hava aracını düşürmeyi başardı.

Tatbikatta çekilen görüntülerde geminin güvertesinden güçlü bir lazerin ışınının yayıldığı görülüyor. Lazere maruz kalan İHA kısa süre sonra yanarak düşüyor.

Tatbikatla ilgili pek fazla detay sunulmazken, görüntülerin 16 Mayıs'ta Pasifik Okyanusu'nda çekildiği ifade edildi.

'Lazer silah'ın gücü açıklanmazken, 2018'de Uluslararası Strateji Çalışmaları Enstitüsü, 150 kilovat gücünde bir lazer kullanılması planlandığını belirtmişti.