ABD Donanması saldırganı: Hayat kısa ve acı

ABD'nin Tennessee eyaletindeki Chattanooga kentinde yer alan donanma binasına saldırı düzenleyen ve dört deniz piyadesinin ölümüne yol açan 24 yaşındaki Muhammed Yusuf Abdülaziz'in Pazartesi günü yazdığı mesajda, "Hayat kısa ve acı" dediği ortaya çıktı.

Mesajında "Müslümanların Allah'a teslimiyet fırsatını kaçırmaması gerektiğini" yazan saldırgan için, Başkan Barack Obama, "tek başına hareket eden bir silahlı şahıs" ifadesini kullandı.

BBC Türkçe’nin AP’den derlediği habere göre; polis olay sonrasında saldırganın Chattanooga kenti dışında oturduğu eve baskın düzenledi. İki kadının kelepçelenerek götürüldüğü bildirildi.

Yerel basına göre, Tennessee Üniversitesi'nin sözcüsü "Muhammed Yusuf Abdülaziz" adlı bir öğrencinin 2012'de mühendislik diplomasıyla mezun olduğunu belirtti. Saldırgan, yerel bir lise olan Red Bank'in yıllığında paylaşılan fotoğraflarda papyon, kravat ve smokinli görülüyor. Abdülaziz'in yıllıktaki sayfasında "Benim ismim ulusal güvenlik uyarılarına yol açıyor. Sizinki neye yol açıyor?" ifadesi yer alıyor.

Saldırganın bir okul arkadaşı da LA Times'a yaptığı açıklamada, Abdülaziz'in fen ve matematik dallarında büyük başarı gösterdiğini ve günde beş rekât namaz kılıp, Ramazan'da oruç tuttuğunu anlattı.

Kuveyt kökenli olduğu tahmin edilen Muhammed Yusuf Abdülaziz'in, bir zamanlar güreşe meraklı olduğu belirtiliyor. Abdülaziz'in güreş hocası Scott Schrader, CNN'e, "Tam bir Amerikan genci gibiydi" dedi. Muhammed Yusuf Abdülaziz'in bu yılın başlarında alkollü araba kullandığı için gözaltına alınmış olmasına rağmen, polis tarafından izlenen bir şahıs olmadığı açıklandı.