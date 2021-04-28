ABD donanması: Barsa Körfezi'nde gemilerimiz taciz edildi; İran Devrim Muhafızları teknelerine karşı uyarı atışı yapıldı

T24 Dış Haberler

ABD donanmasının 5. Filosu, İran donanmasının "yine" Basra Körfezi'ndeki gemilerini taciz ettiğini ifade etti. ABD gemilerinden birinin uyarı atışı yaptığı belirtildi.

5.Filo Sözcüsü Rebecca Rebarich, İran Devrim Muhafızları'na ait üç hızlı saldırı teknesinin ABD donanmasına ait devriye gemileri USS Firebolt ve Baranoff'a 68 yarda kadar yaklaştığını ifade etti.

Rebarich, İran gemilerinin yapılan uyarılara rağmen yaklaşmaya devam ettiğini, bu doğrultuda USS Firebolt'un uyarı atışı yaptığını belirtti.

ABD, geçen aylarda da Basra Körfezi'ndeki gemilerinin tacize uğradığını ifade etmişti.