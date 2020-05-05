ABD Donanması 1980'lerden bu yana ilk kez Barents Denizi'ne girdi; Rusya, 'takip ediyoruz' dedi

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ABD Donanması'na ait savaş gemileri 30 yıldan uzun süre sonra ilk kez Barents Denizi'ne girdi. Rusya Donanması'nın gemileri "takip ettiği" belirtildi.

Güdümlü füzeli destroyerlar USS Donald Cook ve USS Porter, geniş mühimmat teknesi USNS Supply ve Britanya odusuna ait fırkateyn HMS Kent dün Barents Denizi'nin Norveç'e yakın bölümünde bir "anti-denizaltı" tatbikatı düzenledi. Gemilere güvenlik gerekçeleriyle bir süre sonra USS Roosevelt de katıldı.

ABD tatbikatın, "seyrüsefer özgürlüğü haklarını ortaya koymak ve müttefikler arası birliği göstermek" için yapıldığını ifade etti. ABD'nin 6. Filosu'ndan yapılan açıklamada ABD Donanması'na ait gemilerin 1980'den bu yana Barents Denizi'ne girmediği belirtildi.

6. Filo, "yanlış anlaşılmaları önlemek için" geçen hafta Rusya Savunma Bakanlığı'nı bilgilendirdiklerini söyledi.

Interfax'ın aktardığına göre Rusya Savunma Bakanlığı, gemilerin Barents Denizi'ne girmesinden kısa süre sonra, "Kuzey Donanması'nın güçleri NATO'nun yüzey aksiyon grubunu takip etmeye başladı" açıklamasında bulundu.