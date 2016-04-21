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Dünya

ABD Doları'nda ilk kez siyah bir kadının portresi olacak

Harriet Tubman, en az 70 siyah köleyi kurtarmıştı

21 Nisan 2016 08:47

Kölelik karşıtı insan hakları savunucusu Harriet Tubman'ın portresi, 20 dolarlık banknotların üzerinde yer alacak. 1820'de bir köle olarak dünyaya gelen Tubman, özgürlüğünü kazanıp en az 70 siyah köleyi de kurtarmıştı.

Tubman'ın portresi, köle sahipliği yapmış olan eski başkanlardan Andrew Jackson'ın yerini alacak.

Jackson'un portresi ise 20 dolarlık banknotun arka yüzüne konulacak.

Hazine Bakanlığı'nın ilk planı, ABD finans sisteminin mimarlarından Alexander Hamilton'ın portresini 10 dolarlık banknotlardan çıkarmaktı. Ancak gelen tepkiler üzerine 20 dolarlık banknottaki eski başkan Jackson'un portresinin yerinin değiştirilmesi kararı alındı.

ABD'deki kadın hakları hareketinin önemli isimleri Lucretia Mott, Sojourner Truth, Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton ve Alice Paul ise 10 dolarlık banknotların arka yüzüne konulacak.

 

ABD iç savaşında Tubman

 

Harriet Tubman ABD iç savaşı döneminde 70'e yakın köleyi güney eyaletlerinden kuzeye trenlerle kaçırdı ancak Tubman'ın iç savaştaki rolü kölelerin kurtarılmasıyla sınırlı değildi.

Düşman hattının arkasına sızan keşif ekiplerine katılan Tubman, konfederasyon güçlerinin mevzilerini kuzeyli birliklere aktarıyordu.

Tubman'ın savaşta en önemli rollerden birisi üstlenen kadınlardan olduğu düşünülüyor.

 

İlk kadın portresi Martha Washington'dı

 

Bir ABD doları üzerinde yer alan ilk kadın portresi ise ülkenin ilk başkanı George Washington'ın eşi Martha Washington'dı.

First Lady Washington'ın portresi 1891 ve 1896 yılları arasında 1 dolarlık banknotun üzerindeydi.

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