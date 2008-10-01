ABD doları değer kazanıyor

Uluslararası para piyasasında cuma günü 1,4472 dolardan kapanan euronun fiyatı, bugün öğle saatlerinde 1,4371 dolara geriledi. Aynı borsada dün 1,8149 dolardan kapanan İngiliz sterlini de bugün öğle saatlerinde 1,8071 dolara indi.



Londra'da dün 905 dolardan kapanan altının ons fiyatı, bugün öğle saatlerinde 897 dolardan satılıyor.



Borsalarda keskin düşüş



700 Milyar dolarlık kurtarma paketinin, ABD Temsilciler Meclisi'nden geçmemesi üzerinde, ABD, Asya, Avrupa ve Latin Amerika borsaları, yüzde 5 ile yüzde 15 oranlarında değer kaybettiler.



Kurtarma paketinin çıkmaması üzerine, dünya borsaları, yaklaşık 1,8 trilyon dolarlık kayıpla son üç yılın en düşük düzeyine geriledi

