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Ekonomi

ABD doları değer kazanıyor

Uluslararası piyasalarda bugün ABD doları önemli para birimleri karşısında değer kazanırken, altın geriledi.

01 Ekim 2008 03:00

Uluslararası para piyasasında cuma günü 1,4472 dolardan kapanan euronun fiyatı, bugün öğle saatlerinde 1,4371 dolara geriledi. Aynı borsada dün 1,8149 dolardan kapanan İngiliz sterlini de bugün öğle saatlerinde 1,8071 dolara indi.

Londra'da dün 905 dolardan kapanan altının ons fiyatı, bugün öğle saatlerinde 897 dolardan satılıyor.

Borsalarda keskin düşüş

700 Milyar dolarlık kurtarma paketinin, ABD Temsilciler Meclisi'nden geçmemesi üzerinde, ABD, Asya, Avrupa ve Latin Amerika borsaları, yüzde 5 ile yüzde 15 oranlarında değer kaybettiler.

Kurtarma paketinin çıkmaması üzerine, dünya borsaları, yaklaşık 1,8 trilyon dolarlık kayıpla son üç yılın en düşük düzeyine geriledi

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