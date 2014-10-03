ABD dizisi Homeland'e 'Reza Zarrab sansürü' iddiası

Amerikan dizilerinden Homeland, AKP hükümetinin itirazı üzerine 4. sezonunu Türkiye’de çekmekten vazgeçti. Dizinin İran’ın kara para aklama faaliyetleri üzerine kurulu senaryosunun, bazı AKP’li bakanlarla para trafiği sağladığı öne sürülen Babek Zencani ve Reza Zarrab ilişkilerine dayandığı iddia ediliyordu.

Homeland’in başrol oyuncusu Claire Daines (Carrie Mathison), dizinin 4. sezonu hakkında New York Times’a röportaj verdi.

Taraf'ta yer alan habere göre, senaryosundaki aksiyonun ABD’den İstanbul’a taşınmasının ardından, dizinin Türkiye’de çekilmesi planlanırken bundan neden vazgeçildiğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan 35 yaşındaki Emmy ödüllü Daines, “Türk Hükümeti’nin senaryoda Türkiye’nin imajını hoş olmayan şekilde tasvir eden unsurlar barındırabileceği ve bunlar için güvenlik soruşturması yapmaktaki ısrarı” nedeniyle yapımcıların İstanbul’daki çekimleri iptal ettiğini söyledi.

ABD Senatosu’nun İran’a yönelik yaptırımlara ilişkin raporu üzerine kurulu olan dizide, İran Devrim Muhafızları’na parasal destek sunan Javadi’nin terörü finanse etmesi konu ediliyor. Dizinin güncel olaylarla paralel yazılan senaryosuna göre, İran’ın kara para aklama faaliyetleri CIA’in radarına takıldıktan sonra operasyon başlıyor. Bankaların kara para aklama nedeniyle ceza almasının da yer bulduğu dizide, Javadi tıpkı AKP’li bakanlarla ilişkileri gündeme gelen Babak Zanjani gibi Devrim Muhafızları’nın para kaynağı olarak gösteriliyor, Zanjani gibi bir spor kulübünü satın alıyor. Dizinin baş karakteri olan CIA ajanı Carrie’nin ise gelişmeleri yakından takip edebilmek üzere İstanbul’a tayin ediliyor. Ancak son gelişmelerin ardından Daines’in canlandırdığı Carrie karakterinin Pakistan’a atanacağı belirtiliyor.