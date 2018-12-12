ABD Dışişleri'nden Avrupa ziyaretleri

Mahmut Can Emir, (DHA) – ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John j. Sullivan 12 – 20 Aralık tarihleri arasında Slovakya, Avusturya, Bulgaristan, Bosna Hersek, Makedonya ve Polonya’nın başkentlerini ziyaret edecek.



ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıkladığı programa göre Sullivan:

- 12 Aralık tarihinde gerçekleşecek Bratislava ziyaretinde ABD ve Slovakya’nın ikili ilişkileri görüşülecek ve Rusya’nın Avrupa’ya karşı tutumuna bir tepki vermek için gelecek dönem Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nda görev alma konusunu görüşecek.

- 13 Aralık’ta Viyana ziyaretinde, Avusturya’nın Afganistan ve Batı Balkanlar’daki güvenlik konusundaki işbirliği için ABD adına teşekkür edecek ve yetkilileri İran ve Rusya’nın etkinlikleri hakkında uyaracak.

- 14 Aralık’ta Sofya ziyaretinde, NATO ile birlikte çalışabilecek ABD sistemlerini tanıtacak ve Bulgaristan’ın ulusal ve bölgesel istikrarı konusunda eneji çeşitliliğinin önemini vurgulayacak.

- 16 Aralık’ta Saraybosna ziyaretinde, üst düzey yetkililerle bir araya gelerek istikrarı koruma ve Batı’ya yaklaşmak için reformlara devam etmenin önemine işaret edecek.

- 18 Aralık’ta Skopje ziyaretinde, bölgedeki durumu ve ülkenin Prespa Anlaşması’na dair reformlara devam etme konusunda tavsiye verecek.

- 19 Aralık’ta Varşova ziyaretinde, ABD’nin NATO’ya bağlılığının altını çizecek ve Kuzey Akımı 2 projesine dair ortak endişeleri görüşecek.

Sullivan ayrıca ziyaret ettiği ülkelerde görev alan ABD konsolosluk görevlileri ile bir araya gelecek.