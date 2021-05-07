ABD Dışişleri yetkilisi: Nükleer anlaşma konusunda İran'la gelecek haftalarda mutabakata varılabilir

Viyana'da nükleer anlaşma için görüşmelerin son evresine gelinirken ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir üst düzey yetkili, İran'la 2015 nükleer anlaşması üzerine haftalar içinde mutabakat sağlanabileceğini söyledi.

The New York Times'ta yer alan habere göre, ismini vermeden gazetecilere bilgi veren üst düzey ABD Dışişleri yetkilisi, nükleer anlaşma konusunda mutabakatın İran'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce mümkün olduğunu söyledi. Haftalar içinde anlaşılabileceğini söyleyen yetkili, bugün Viyana'da gerçekleşecek görüşmelerden de sonuç çıkabileceği seçeneğini gözardı etmedi.

Yetkili, 2015 nükleer anlaşmasının temel şartları konusunda ABD ve İran'ın hâlâ fikir ayrılıkları olduğunun altını çizdi.

Halen görüşmelerde alınması gereken ciddi bir mesafe olduğunu vurgulayan yetkili, ABD yönetiminin bu konuda daha net bir yaklaşıma sahip olduğuna işaret ederek, "Bu esasen İran'da alınması gereken siyasi bir karar konusudur" dedi.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD’nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler bugün kaldığı yerden devam edecek.