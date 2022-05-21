ABD Dışişleri: Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği hakkındaki tutumu, Washington-Ankara arasında bir ikili ilişki konusu değil

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin NATO'nun İsveç ve Finlandiya ile ilgili genişleme sürecine yaklaşımının Washington ve Ankara arasında bir ikili ilişki konusu olmadığını belirtti.

Bakanlık, Türkiye'nin iki ülkenin NATO üyeliğine karşı çıkmasının ikili ilişki konusu olmadığını vurgulasa da, Ankara ile bu konuda temas kurduklarını ve sorunu aşabileceklerinden emin olduklarını belirtti.

Reuters'ın aktardığına göre ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price verdiği telefon brifinginde, ''Türkiye'nin endişelerine yanıt verileceğine ve ittifak olarak İsveç ile Finlandiya'nın katılımı konusunda konsensusa varacağımıza eminim'' dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Sullivan da perşembe günü yaptığı açıklamada ''Bu bir ABD sorunu değil'' demişti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan; İsveç ile Finlandiya'yı ülkelerinde PKK ve YPG'nin barınmasına izin vermekle ve finansal desteklemekle suçluyor. Türkiye, bu hafta NATO'da iki ülkenin başvuru müzakere sürecinin başlamasını önledi.

Birçok analist, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç ve NATO üyeliğini ABD ile arasındaki uzun süreli başlıkları masaya eli güçlü bir şekilde yatırabilmek için kullandığını düşünüyor.