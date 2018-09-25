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Dünya

ABD Dışişleri: Suriye'ye S-300 teslimi, koalisyon için riskleri arttırır

Rusya Savunma Bakanı, İsrail'in talebi üzerine sevkiyatı askıya alınan S-300 hava savunma sistemlerini iki hafta içinde Suriye'ye göndereceklerini söylemişti

25 Eylül 2018 01:39

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkilinin Sputnik'e verdiği demece göre, Rusya'nın Suriye'ye S-300 teslimatının, Suriye'de ABD ve koalisyon güçleri açısından riskleri arttıracağı belirtildi.

ABD'li bir yetkilinin Sputnik'e yaptığı açıklamaya göre Rusya'nın Suriye rejimine S-300 hava savunma sistemleri göndermeyi planlaması, ABD öncüğündeki koalisyon güçleri için 'riskleri' arttırıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Rusya'nın Suriye'ye daha gelişmiş hava sistemleri vermesinin Suriye'deki mevcut gerginliği arttıracağını söylerken, bu durumun Suriye'deki ABD öncülüğündeki koalisyon açısından riskleri büyüteceğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, daha önce İsrail'in talebi üzerine sevkiyatı askıya alınan S-300 hava savunma sistemlerini iki hafta içinde Suriye'ye göndereceklerini söylemişti.

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