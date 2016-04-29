ABD Dışişleri Sözcüsü: PYD’yi ‘yabancı terörist organizasyon’ olarak tanımıyoruz

ABD Dışişleri Sözücü John Kirby, "PYD ile PKK arasında bağ var mı?” sorusuna “PKK'yı ‘yabancı terörist organizasyon’ olarak tanıyoruz ama PYD’yi ‘yabancı terörist organizasyon’ olarak tanımıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, "ABD Savunma Bakanı Ashton Carter'ın Senato'daki bir oturumda soruları yanıtlarken, PKK, YPG ve PYD arasında ilişki bulunduğunu kabul ettiğini" iddia etmişti.

Kirby daha önce de "Türkiye'nin, YPG ile ilgili endişelerini anlıyoruz. Ancak YPG, IŞİD ile mücadelede en başarılı güçlerden biri. Biz onları terörist örgüt olarak görmüyoruz ve kendilerini desteklemeyi sürdüreceğiz" diye konuşmuştu.

Haberdar’dan İlhan Tanır’ın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Kirby, günlük basın toplantısında Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Hikmet Çetinkaya ve Ceyda Karan'ın Charlie Hebdo karikatürlerini yayınladıklarından dolayı 2 yıl hapis cezası almaları ile ilgili olarak, medya organları ve gazetecilerin ne yayınlayacakları hakkında özgür bırakılmaları gerektiğini açıkladı.



Ceyda Karan ve Hikmet Çetinkaya'ya destek





Kirby, soruya şu yorum ile başladı:

''ABD yönetimi olarak Türkiye’deki ve dünya çevresinde ifade özgürlüğünü savunmaya devam ediyoruz. Aynı şekilde bazılarının dini figürler hakkında çok güçlü duygulara sahip olmasına da saygı duyuyor ve bunu anlıyoruz. Türk dostu ve NATO müttefiği olarak Türkiye’den resmi kurumlarının, kolluk kuvvetlerinin ve yargı makamlarından Türk demokrasisini sağlama almalarını istiyoruz, aşırdırmasını değil. Medya organları kendi bağımsız ve özgür kararları ile ne yayınlayacaklarına karar vermelidirler. Bu konuların tabi ki karmaşık olduğunun farkındayız. Gazeteciler de hergün bu kararları vermektediler, bizler gibi.''

"İfade ve basın özgürlüğü konusunda endişeliyiz"

Türk demokrasisinin daha önce söylendiği gibi halen canlı olup, olmadığı şeklindeki soruya Kirby, ‘’Biz halen anayasasında bulunan ve Türk halkının arzuladığı kapasiteye sahip olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’nin başarılı olmasını istiyoruz. Bundan dolayı (Türkiye’deki) ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü konularında endişeliyiz çünkü bu (baskının) başarıyı götürecek yol olduğuna inanmıyoruz ve en iyi yolun gazetecilere işlerini yapma özgülüğü olduğunu inanıyoruz’’ dedi.

Kirby, Türkiye'yi özellikle basın özgürlüğü konusu başta olmak üzere bu konularda ikna edebilmek için yeni yollar arayıp, aramadıkları sorusuna şu yanıtı verdi:

''Bu konuyu her uygun ortamda ileri sürmeye devam ediyoruz. Daha önce de söylediğimiz gibi bu endişe verici bir yol ve bu da bu konuları konuşmamız için daha çok neden demek.''