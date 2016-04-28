AA: ABD Savunma Bakanı, PKK ile YPG ve PYD arasında ilişki olduğunu kabul etti

Anadolu Ajansı, (AA) ABD Savunma Bakanı Ashton Carter'ın Senato'daki bir oturumda soruları yanıtlarken, "PKK ile YPG ve PYD arasında ilişki bulunduğunu kabul ettiğini" iddia etti.



Ne olmuştu?



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyaretinin ardından geçtiği Hırvatistan’da ABD için “PYD ve YPG isimleri de artık telaffuz edilmiyor. Bu hususta eski tavırları yok. Tabii biz yine de temkinliyiz. Bu husustaki yaklaşımımızı aynen muhafaza ediyoruz” demişti.

Erdoğan, 6 Şubat’ta yaptığı bir konuşmada PYD'nin Kandil'den yönetildiğini söylerken, "PYD, YPG'nin bölgede yaptığı etnik temizlik faaliyetleri, terör eylemleri, mevcut rejimle olan iş birliği adeta görmezden gelinerek bu örgüt himaye ediliyor, destekleniyor. Örgütün elinden çıkan silahlara baktığımızda hangi silahları görüyoruz? Batı'nın silahlarını görüyoruz. Neredeyse Batı'nın her ülkesinin silahları var. Terör örgütüne karşı savaştığını söyleyenlerin silahlarını da onların elinde görüyoruz. İşte ülkemizde şu anda yapılan son operasyonlarda rögar kapaklarının altından tutun evlerde yakalanan tüm silahlara baktığımızda bu silahların hepsinin tüm Batı'nın ürettiği silahlar olduğunu görüyoruz" iddiasında bulunmuştu.

Bunun üzerine Ankara, ABD’ye YPG’yi terör örgütü olarak görme konusunda eleştiriler getirirken 8 Şubat’ta da ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, "Türkiye'nin, YPG ile ilgili endişelerini anlıyoruz. Ancak YPG, IŞİD ile mücadelede en başarılı güçlerden biri. Biz onları terörist örgüt olarak görmüyoruz ve kendilerini desteklemeyi sürdüreceğiz" diye konuşmuştu.