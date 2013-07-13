ABD: Mursi'nin serbest bırakılması çağrısına katılıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, Almanya 'nın Mısır ordusu tarafından görevinden uzaklaştırılan seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin serbest bırakılması çağrısına katıldığını belirtti.

Psaki, basın toplantısında, "Alman Dışişleri Bakanı bugün Mursi'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu, aynı fikirde misiniz?" sorusuna, "Katılıyoruz..." yanıtını verdi. Psaki ayrıca, ABD'nin Mısır Büyükelçisi Anne Patterson'ın, ordu tarafından atanan geçici cumhurbaşkanı Adli Mansur'la görüştüğünü de doğruladı.