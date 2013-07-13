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Dünya

ABD: Mursi'nin serbest bırakılması çağrısına katılıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jen Psaki Almanya'nın yaptığı, Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin serbest bırakılma çağrısına katıldıklarını belirtti

13 Temmuz 2013 01:50

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jen Psaki, Almanya 'nın Mısır ordusu tarafından görevinden uzaklaştırılan seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin serbest bırakılması çağrısına katıldığını belirtti.

Psaki, basın toplantısında, "Alman Dışişleri Bakanı bugün Mursi'nin serbest bırakılması çağrısında bulundu, aynı fikirde misiniz?" sorusuna, "Katılıyoruz..." yanıtını verdi. Psaki ayrıca, ABD'nin Mısır Büyükelçisi Anne Patterson'ın, ordu tarafından atanan geçici cumhurbaşkanı Adli Mansur'la görüştüğünü de doğruladı.

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