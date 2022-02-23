ABD Dışişleri Sözcüsü Price: RTÜK'ün, Amerika'nın Sesi ve diğer çevrimiçi özgür medya platformları üzerinde hükümetin kontrolünü artırmasından endişe duyuyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Amerika’nın Sesi (VOA), DW Türkçe ve Euronews haber kuruluşlarına lisans zorunluluğu getirmesiyle ilgili olarak, "ABD Türkiye Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), Amerika'nın Sesi ve diğer özgür medya platformlarına yayın şartlarını uygulayarak medyada hükümet kontrolünü artırma kararından endişe duyuyor." ifadelerini kullandı.

Price, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güçlü bir demokrasi için özgür medya şarttır" değerlendirmesinde bulundu.

Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Amerika’nın Sesi (VOA), DW Türkçe ve Euronews haber kuruluşlarına lisans zorunluluğu getirmesiyle ilgili kararını 21 Şubat günü internet sitesinde yayınlaması sonrasında VOA tarafından yapılan açıklamada karara yasal yollardan itiraz edileceği bildirdi.

"İnternet dağıtımı için bir lisans gereksiniminin olası tek amacı sansür uygulamaktır"

Amerika'nın Sesi'nin açıklamasında, "Lisans, radyo ve TV yayıncılığında kullanılan bir kuraldır, çünkü yayın spektrumu sınırlı bir kamu kaynağıdır ve hükümetlerin, bunun daha geniş kamu yararına kullanılmasını sağlamak için spektrumu düzenleme sorumluluğu vardır. Bununla birlikte internet, sınırlı bir kaynak değildir ve internet dağıtımı için bir lisans gereksiniminin olası tek amacı sansür uygulamaktır" denildi.

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