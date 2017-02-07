ABD Dışişleri Bakanlığı’na yeni sözcü bulunamadı

Dışişleri Bakanlığı’nda Başkan Donald Trump’ın göreve başlamasından bu yana eşi görülmemiş bir durum yaşanıyor.

Aradan geçen yaklaşık 3 haftalık sürede hala tek bir günlük basın brifingi düzenlenmedi ve yeni bakan Rex Tillerson’ın Senato’dan onay alıp yemin ederek göreve başlamasına rağmen bu hafta için de günlük brifing planlanmıyor.

Sözcülüğe vekalet eden Mark Toner, Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, bakanlığın medya mensuplarının sorularına ve taleplerine yanıt vermeyi sürdüreceğini ancak 6-10 Şubat günleri arasında kameralar önünde günlük basın brifinginin planlanmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı’ndaki son günlük brifing 19 Ocak’ta eski sözcü John Kirby tarafından verilmişti.

Bakanlığın basın ofisindeki yetkililer o günden bu yana gazetecilerin yüz yüze ya da e-posta yoluyla yorum taleplerine yanıt vermeye devam ettiler. Ancak bu kadar uzun süredir günlük basın brifinglerinin olmaması, deneyimli muhabirlerce “eşi görülmemiş bir durum” olarak değerlendiriliyor.

Küresel Durum Odası (Global Situation Room) adlı stratejik iletişim firmasının başkanı eski Amerikalı diplomat Brett Bruen, Dışişleri Bakanlığı’nın brifinglerinin “Amerika’nın dünya meselelerinin tartışıldığı en önemli günlük platformu olduğunu” belirtti. Bruen, “Eğer podyuma çıkmazsak, önemli küresel tartışmalarda sesimiz sıklıkla eksik kalıyor” dedi.

Beyaz Saray’da bir dönem küresel angajman biriminin direktörlüğünü yapan Bruen, Amerika’nın Sesi’ne yaptığı açıklamada, “Diğer ülkeler yayın için medya brifingleri yapmaya devam ediyor. IŞİD gibi düşmanlar günlük video içeriği oluşturuyor. Amerika bunlar karşısında kamera önünde olmalı. Aksi takdirde etkimiz azalır ve politikalarımız tehlikeye girer” diye konuştu.

Beyaz Saray’da da hafta içleri her gün kameralar önünde, Sözcü Sean Spicer’ın idaresinde günlük brifing düzenleniyor ancak bu brifinglerde çoğunlukla iç konular üzerinde duruluyor.

Dışişleri Bakanlığı brifingleri ise uluslararası krizlere odaklanıyor ve diplomasiye günlük detaylı bakış imkanı sağlıyor, gazetecilerle sözcüler arasında sık sık hızlı ve kapsamlı söz düelloları yaşanabiliyor.

Sözcünün genel ön notları okumasının ardından, en ön sırada oturan haber ajansları muhabirleri dünya genelindeki önemli günlük olayları sorarak brifingleri başlatırken, Amerika ile ilişkileri iyi olmayan ülkelere mensup olanlar da dahil olmak üzere yabancı gazetecilere de soru hakkı veriliyor.

Yeni Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Senato’dan gerekli onayı geçen Çarşamba günü alabildi ve ertesi gün bakanlık binasındaki mesaisine resmen başladı.

Bakanlıktaki birçok üst düzey pozisyona hala atama yapılmış değil. En kritik iki bakan yardımcılığı ve bunun yanında müsteşarlıklara henüz hiç kimse aday gösterilmedi. Üst düzey atamalardan sadece BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley şu an görevini sürdürüyor.

Eski Sözcü Kirby’nin yerine de henüz atama yapılmadı.